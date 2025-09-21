Зрители горячо поприветствовали Россию на «Интервидении»

РИАН: Публика тепло встретила Россию в финале конкурса «Интервидение»

Зрительный зал бурно и горячо приветствовал Россию, когда проходило представление стран-участниц в финале музыкального международного конкурса «Интервидение». Об этом в субботу, 20 сентября, сообщает издание РИА Новости.

Финал шоу проходит на концертной площадке Live Арена в Москве. В этом году принимающей страной является Россия, собравшая сегодня самые бурные зрительские овации, передает агентство. Российские болельщики активно поддерживают заслуженного артиста России Ярослава Дронова (творческий псевдоним SHAMAN — прим. «Ленты.ру»), представляющего РФ на шоу.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к участникам «Интервидения». Глава государства в своем видеообращении отметил, что уверен в успехе международного конкурса, который станет «одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире». Кроме того, российский лидер перечислил базовые принципы, на которых построено событие.

Незадолго до этого о своем желании выступить на масштабном музыкальном состязании в следующем году высказалась певица Ольга Бузова. Артист Дима Билан заявил, что ключом к процветанию конкурса может стать общая песня, которая объединит участников в финале.