Дима Билан дал совет для процветания «Интервидения»

Билан посоветовал сделать «Интервидение» запоминающимся финальной песней

Российский певец Дима Билан дал совет создателям международного песенного конкурса «Интервидение». Его слова передает Telegram-канал «Пятый канал|Новости».

По словам артиста, для процветания конкурса нужно сделать его финал запоминающимся с помощью объединяющей песни. «Какая-то объединяющая песня должна появиться, которую будут ходить все и напевать просто бесконечно», — объяснил он.

20 сентября в Москве состоится «Интервидение» — новый глобальный музыкальный конкурс, который с самого начала позиционировался как ответ «Евровидению». «Лента.ру» рассказала об участниках и главных фаворитах будущего шоу.