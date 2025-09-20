Культура
18:29, 20 сентября 2025Культура

Дима Билан дал совет для процветания «Интервидения»

Билан посоветовал сделать «Интервидение» запоминающимся финальной песней
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский певец Дима Билан дал совет создателям международного песенного конкурса «Интервидение». Его слова передает Telegram-канал «Пятый канал|Новости».

По словам артиста, для процветания конкурса нужно сделать его финал запоминающимся с помощью объединяющей песни. «Какая-то объединяющая песня должна появиться, которую будут ходить все и напевать просто бесконечно», — объяснил он.

20 сентября в Москве состоится «Интервидение» — новый глобальный музыкальный конкурс, который с самого начала позиционировался как ответ «Евровидению». «Лента.ру» рассказала об участниках и главных фаворитах будущего шоу.

