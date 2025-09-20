«Интервидение» пройдет в России уже сегодня. В чем новый конкурс уже превзошел «Евровидение»?

20 сентября в Москве пройдет музыкальный конкурс «Интервидение»

20 сентября в Москве состоится «Интервидение» — новый глобальный музыкальный конкурс, который с самого начала позиционировался как ответ «Евровидению», задачей которого, как недавно отметил президент России Владимир Путин, станет заявить о важности традиционных культурных ценностей. Но не только. От музыкального шоу ждут и хороших песен, и национального колорита самых разных регионов мира, ведь география проекта охватывает и США, и страны БРИКС, и постсоветское пространство, и даже Африку. «Лента.ру» рассказывает об участниках и главных фаворитах будущего шоу.

На «Интервидении» выступят представители 23 стран

Участие в международном музыкальном конкурсе подтвердили, артисты и группы из Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Кении, Китая, Колумбии, Кубы, Киргизии, Мадагаскара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР. Это куда более широкая география, чем на том же «Евровидении».

Главным жанром «Интервидения» станет поп-музыка

Предполагается, что песни будут исполняться на национальных языках — в отличие от того же «Евровидения», где все поют на английском. По правилам конкурса, представленная композиция должна быть популярной у себя на родине. Тематика песен — национальные традиции, история и культура родины, любовь, дом, семья. К примеру, Мустафа Саад из Египта споет песню «Среди всех девушек», представительница Катара Дана Аль-Мир — «Это именно ты», а Нидия Гонгора из Колумбии исполнит «В мангровых зарослях».

От России выступит Ярослав Дронов, известный как SHAMAN

Дронов споет композицию «Прямо по сердцу». Музыкант подчеркнул, что его главная цель — достойно представить страну на конкурсе. Он отметил, что ему не важно, какое место он займет на «Интервидении».

Музыка — это ведь не соревнование, это действительно такой съезд культур и традиций разных стран, разных республик. Моя задача — достойно представить Россию, скажем так, оправдать ожидания SHAMAN

США заменили участника в последний момент

Изначально представлять Соединенные Штаты должен был певец Брэндон Ховард, однако по семейным обстоятельствам тот отказался от выступления за три дня до «Интервидения». Артист считался одним из фаворитов конкурса. Однако ему быстро была найдена замена — Василики Карагиоргос, известная под псевдонимом Vassy певица с греческими корнями, родившаяся и выросшая в Австралии, но уже давно работающая в Америке.

Vassy является одной из самых ярких фигур мировой электронной музыки

Ее песни звучали в оскароносном анимационном фильме Disney «Холодное сердце» и в сериале «Анатомия страсти». Ее синглы (среди которых — коллаборации с DJ Tiësto и David Guetta) стали мультиплатиновыми в 30 странах, собрав миллиарды прослушиваний на цифровых платформах. Vassy выросла в Австралии в семье греческих иммигрантов, но ее музыкальная карьера взлетела именно в США, куда она переехала в 2013 году. Певица стала первой женщиной, удостоенной премии EDMA ICON Award. Она также активно участвует в социальных инициативах, среди которых — работа с юными талантами и защита окружающей среды.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Индию представит учитель музыки Раухан Малик

Раухан Малик — певец и музыкальный педагог с 12-летним стажем из Кашмира. Его песни соединяют фольклорные мотивы с элементами рока и поп-музыки. В своих композициях Малик поет об истории родного региона. Он активно выступает по всей Индии, совмещая творческую деятельность с преподавательской, а его треки собирают миллионы прослушиваний на стримингах. На «Интервидении» Раухан Малик выступит с композицией «Любовь».

Китай послал на конкурс национальную звезду Ван Си

Один из самых выразительных голосов на музыкальной сцене своей страны, прославленный мастер и лауреат многочисленных национальных премий Ван Си представит Китай. Артист, являющийся выпускником Шэньянской консерватории музыки, прославился умением сочетать строгую академическую школу с глубокой эмоциональной выразительностью. На родине он также прославился как участник культовых шоу «Я — певец» и «Super-Vocal».

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Южная Африка собрала супергруппу Mzansi Jikelele специально для состязания

ЮАР на конкурсе представит музыкальный ансамбль Mzansi Jikelele, что приблизительно переводится с зулу как «сборная Южной Африки». Группа, собранная специально для «Интервидения», состоит из пяти самобытных артистов, мастеров разных жанров, включая госпел, амапиано (поджанр хаус-музыки из Южной Африки, который стал популярен в середине 2010-х годов), оперу и афропоп. При этом каждый из участников коллектива пользуется на родине бешеной популярностью и является лауреатом разнообразных наград.

От Саудовской Аравии выступит YouTube-звезда Зина Эмад

Певица Зина Эмад, прославившаяся в странах Ближнего Востока как молодая восходящая звезда и символ современного арабского попа, начинала карьеру с каверов, а впоследствии стала YouTube-звездой, чьи клипы набирают сотни миллионов просмотров. Она работает в стиле, совмещающем традиционные арабские мелодии и современные поп-ритмы с элементами халижи, джаза и софт-рока. Эмад является лауреатом государственных конкурсов и была удостоена премии Riyadh Joy Award как «Лучший молодой артист».

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Победитель конкурса будет определен решением жюри

В отличие от «Евровидения», где важную роль играет зрительское голосование, лауреатов нового шоу определит международное жюри. В него вошли авторитетные представители музыкальной индустрии из каждой страны — участника «Интервидения».

В жюри от России вошел композитор Игорь Матвиенко

Максим Фадеев считает фаворитами конкурса представителей Казахстана, Киргизии и КНР

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев назвал своих фаворитов на «Интервидении».

Я прослушал всех участников и отметил для себя много человек, но особенно трех, за которых я буду болеть Максим Фадеев

Продюсер выделил китайского исполнителя Ван Си, группу Nomad из Киргизии и певца Amre (настоящее имя — Ернар Садирбаев) из Казахстана.

Призовой фонд конкурса составит 30 миллионов рублей

Помимо денег, победитель также получит хрустальный кубок с символикой «Интервидения». Другим участникам конкурса будут вручены дипломы. Конкурс состоится в Москве 20 сентября 2025 года и начнется в 20:30 по московскому времени. Его будет транслировать в прямом эфире Первый канал. Финальный этап с выступлением участников пройдет на площадке Live Arena в Подмосковье.

Изначально песенное состязание «Интервидение» проходило в 1970-х и 1980-х в странах социалистического блока. Позже мероприятие перезапускали несколько раз. Вернуть «Интервидение» Россия решила после того, как в 2022 году ее отстранили от участия в «Евровидении».