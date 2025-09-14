Фадеев не включил певца SHAMAN в список фаворитов на «Интервидении»

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев назвал своих фаворитов на международном песенном конкурсе «Интервидение». Об этом он высказался в своем Telegram-канале.
«Уже через неделю состоится конкурс "Интервидение" в Москве. Я прослушал всех участников и отметил для себя много человек, но особенно трех, за которых я буду болеть», — сказал Фадеев.
Своими фаворитами продюсер назвал певца Amre (настоящее имя — Ернар Садирбаев) из Казахстана, китайского исполнителя Ван Си и группу Nomad из Киргизии. При этом он не включил в список российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, но пожелал ему удачи.
Ранее стали известны ведущие «Интервидения» от России. Уточнялось, что ими станут оперная певица Аида Гарифуллина и актер и певец Алексей Воробьев.
«Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. Конкурс является аналогом «Евровидения». Мероприятие пройдет на площадке Live Arena в Подмосковье.