17:20, 14 сентября 2025Культура

Фадеев не включил певца SHAMAN в список фаворитов на «Интервидении»

Фадеев включил Казахстан, Киргизию и Китай в список фаворитов на «Интервидении»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев назвал своих фаворитов на международном песенном конкурсе «Интервидение». Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Уже через неделю состоится конкурс "Интервидение" в Москве. Я прослушал всех участников и отметил для себя много человек, но особенно трех, за которых я буду болеть», — сказал Фадеев.

Своими фаворитами продюсер назвал певца Amre (настоящее имя — Ернар Садирбаев) из Казахстана, китайского исполнителя Ван Си и группу Nomad из Киргизии. При этом он не включил в список российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, но пожелал ему удачи.

Ранее стали известны ведущие «Интервидения» от России. Уточнялось, что ими станут оперная певица Аида Гарифуллина и актер и певец Алексей Воробьев.

«Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. Конкурс является аналогом «Евровидения». Мероприятие пройдет на площадке Live Arena в Подмосковье.

    Все новости