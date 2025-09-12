Названы ведущие «Интервидения» от России

Ведущими «Интервидения» от РФ станут певцы Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина

Актер и певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина станут ведущими финала международного песенного конкурса «Интервидение» от России. Об этом пишет газета «Известия».

«Комментировать конкурс для российских телезрителей будет дуэт признанных экспертов: журналист и телеведущая Яна Чурикова и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта», — рассказали в пресс-службе конкурса.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября 2025 года. Творческое состязание — а точнее, финальный этап — будет принимать концертная площадка Live Arena на 11 тысяч зрителей, которая находится в Одинцовском районе Подмосковья.