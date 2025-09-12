Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:02, 12 сентября 2025Культура

Названы ведущие «Интервидения» от России

Ведущими «Интервидения» от РФ станут певцы Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Актер и певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина станут ведущими финала международного песенного конкурса «Интервидение» от России. Об этом пишет газета «Известия».

«Комментировать конкурс для российских телезрителей будет дуэт признанных экспертов: журналист и телеведущая Яна Чурикова и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта», — рассказали в пресс-службе конкурса.

Ранее было названо возможное количество зрителей «Интервидения».

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября 2025 года. Творческое состязание — а точнее, финальный этап — будет принимать концертная площадка Live Arena на 11 тысяч зрителей, которая находится в Одинцовском районе Подмосковья.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО объявил о начале операции «Восточный часовой» в ответ на инцидент в Польше

    В Германии предупредили о вероятности большой войны в Европе

    Пожилой мужчина зарубил россиянку топором и избежал тюрьмы

    Основатель «Хора Турецкого» перенес серьезную операцию

    Обновление тайно удалило программы из Windows 11

    Пожилых людей предупредили об опасности корвалола

    Женщина оказалась в больнице из-за любви к чаю матча

    Назван признак возможного изменения позиции России по Украине

    Банк России резко понизил курс доллара

    Волочкова отвергла совет Шаляпина встречаться с пожилым мужчиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости