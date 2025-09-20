Ольга Бузова заявила о желании поучаствовать в «Интервидении» в 2026 году

Российская певица Ольга Бузова заявила, что хотела бы поучаствовать в «Интервидении» от России в 2026 году. Об этом она рассказала на красной дорожке конкурса, сообщает ТАСС.

«Как бы я выглядела, в чем была одета, если бы была участницей? Сложно сказать, для этого я должна поучаствовать, я бы хотела», — поделилась певица.

Ранее российский певец Дима Билан дал совет создателям международного песенного конкурса «Интервидение». По словам артиста, для процветания конкурса нужно сделать его финал запоминающимся с помощью объединяющей песни.