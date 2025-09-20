Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на «Интервидение»

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прибыл на «Интервидение». Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что министр наблюдает за конкурсом из зала. Лавров находится в ложе для почетных гостей, для «Интервидения» он выбрал темно-синий костюм и белую рубашку без галстука.

Глава российского МИД назвал идею проведения конкурса прекрасной. «Идея прекрасная. (...) То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно», — высказался он.

Ранее российский певец Дима Билан дал совет создателям международного песенного конкурса «Интервидение». По словам артиста, для процветания конкурса нужно сделать его финал запоминающимся с помощью объединяющей песни.