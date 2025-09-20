Культура
21:13, 20 сентября 2025Культура

Лавров прибыл на «Интервидение»

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на «Интервидение»
ЦиклРоссия ждет «Интервидение»

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прибыл на «Интервидение». Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что министр наблюдает за конкурсом из зала. Лавров находится в ложе для почетных гостей, для «Интервидения» он выбрал темно-синий костюм и белую рубашку без галстука.

Глава российского МИД назвал идею проведения конкурса прекрасной. «Идея прекрасная. (...) То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно», — высказался он.

Ранее российский певец Дима Билан дал совет создателям международного песенного конкурса «Интервидение». По словам артиста, для процветания конкурса нужно сделать его финал запоминающимся с помощью объединяющей песни.

