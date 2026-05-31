Премьер Дании высказалась о решении по Гренландии

12:51, 31 мая 2026Мир

Премьер Дании Фредериксен: Дания и США ищут вместе решение по Гренландии
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AP

Копенгаген и Вашингтон ведут переговоры и пытаются найти «жизнеспособное решение» по Гренландии. Об этом в интервью польской Gazeta Wyborcza заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

По ее словам, для этого создана рабочая группа высокого уровня. «Я не стремлюсь к конфликту с США, но если кто-то будет нам угрожать, мы ответим», — подчеркнула она.

По словам Фредериксен, после угроз США о захвате Гренландии все европейские союзники встали на сторону Дании и «отреагировали решительно», пообещав поступить так же в подобной ситуации. Премьер выразила надежду, что американцы поймут — лояльность гренландцев нельзя «купить», и жители острова сами определят свое будущее.

Она также отметила, что НАТО активизировалось в Арктике, и присутствие союзников в Гренландии и вокруг нее должно положить конец дискуссии.

Ранее Фредериксен оценила вероятность конфликта между Россией и Европой.

