Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:58, 31 мая 2026Мир

Премьер Дании оценила вероятность конфликта между Россией и Европой

Премьер Дании Фредериксен: Европа не готова к конфликту с Россией, а Москва готовится
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Martin Meissner / AP

Европейские страны не готовы к военному противостоянию с Россией. Об этом в интервью польской Gazeta Wyborcza заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Ситуация лучше, чем несколько лет назад, мы лучше понимаем, что поставлено на карту. Но готовы ли мы? Я так не думаю», — сказала она.

Фредериксен уверена, что Россия «готовится к нападению» на Европу. При этом, по ее словам, Европа продолжает вести себя так, будто живет в мирное время, хотя «мирное время больше не является вариантом». Она отметила, что страны Европейского союза (ЕС) вооружаются недостаточно быстро и тратят на оборону все больше, но этого все еще мало.

Премьер Дании также согласилась с американцами в том, что Европа слишком мало делала в сфере обороны. Она назвала ошибкой сокращение военных расходов и убежденность в том, что Вашингтон защитит ЕС. «Европа должна значительно нарастить свой военный потенциал к 2030 году. Это ключевой вопрос для европейской идентичности», — подчеркнула Фредериксен.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгон сказал, что сейчас НАТО переживает давно назревший, необходимый и в конечном итоге полезный сдвиг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Дании оценила вероятность конфликта между Россией и Европой

    Знание украинского языка помогло российскому военному в бою

    Арестован пытавшийся изнасиловать пятилетнюю девочку в российском городе мужчина

    Георгий Чивчян одержал 21 победу в истории RDS

    В одном клубе КХЛ избавились от всех иностранных хоккеистов

    МИД Эстонии счел мирные переговоры по Украине заманиванием Запада «в ловушку» России

    ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС

    Назван простой способ избавиться от головной боли

    Премьер Чехии указал на неприятное сходство ЕС и Римской империи

    Европеец описал цены в магазине Белоруссии фразой «не видел такой дешевой сметаны»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok