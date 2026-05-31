09:23, 31 мая 2026Мир

В НАТО рассказали о давно назревшем сдвиге в альянсе

Глава военного комитета НАТО заявил о сдвиге в альянсе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Caroline Chia / Reuters

Сейчас НАТО переживает давно назревший, необходимый и в конечном итоге полезный сдвиг. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», пишет Bloomberg.

По его словам, происходящие изменения — это не раскол или фрагментация, а сдвиг в сторону большей ответственности Европы. Его суть заключается в более серьезном отношении к увеличению ответственности и справедливом, реалистичном распределении бремени. Европейские члены альянса берут на себя большую ответственность в сфере обороны, инвестируют в развитие военного потенциала и становятся лидерами в обеспечении собственной безопасности, пояснил Драгоне.

Ранее Драгоне заявил, что идея создания единой армии Европы является нонсенсом.

