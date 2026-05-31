10:09, 31 мая 2026

В России указали на ошибку Евросоюза после беспорядков в Париже

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Кирилл Дмитриев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после беспорядков в Париже назвал бесконтрольную иммиграцию ошибкой Евросоюза (ЕС). Мнением он поделился в социальной сети X.

«Бесконтрольная иммиграция — это одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить», — написал Дмитриев.

30 мая французский футбольный клуб ПСЖ одержал победу в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026, обыграв английскую команду «Арсенал» и второй раз подряд став победителем этого турнира.

Сообщалось, что болельщики команд устроили драку и подожгли фаеры, несмотря на тысячи полицейских, обеспечивавших безопасность в Будапеште, где проходил матч. К охране правопорядка привлекли конную полицию, кинологические подразделения, мотоотряды и операторов дронов.

Также стало известно, что еще до окончания матча в Париже начались столкновения болельщиков ПСЖ с сотрудниками правоохранительных органов. В частности, фанаты стреляли в полицейских фейерверками и закидывали их камнями. Стражи порядка отвечали шашками со слезоточивым газом.

