Европеец описал цены в магазине Белоруссии фразой «не видел такой дешевой сметаны»

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в Белоруссии и поразился ценам на продукты в местном супермаркете. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

«Больше всего меня удивило, что за большую баночку сметаны 15-процентной жирности нужно заплатить от 2,64 белорусского рубля — всего около 68 российских рублей. Мне кажется, я не видел такой дешевой сметаны», — такими фразами описал увиденное европеец.

Снейп также рассказал, что килограмм картофеля в магазине стоил в пересчете на российскую валюту около 25 рублей, килограмм бананов — от 180 до 190 рублей, упаковка гречки — от 60 до 100 рублей, банка тушенки — от 130 до 340 рублей, а килограмм муки — от 26 до 45 рублей.

«В целом продукты в Беларуси такие же, как в моем магазине недалеко от дома, и цены похожие. Хотя некоторые продукты мне показались немного дешевле, чем я привык, особенно в молочном ассортименте это видно: там цены действительно ниже!» — признался автор публикации.

Ранее этот же тревел-блогер описал столицу Белоруссии Минск фразой «не ожидал увидеть так много казино». По его словам, за час прогулки он встретил больше пяти игорных заведений.

