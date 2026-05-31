Лукашенко отреагировал на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Лукашенко назвал трепом угрозы президента Украины Зеленского в адрес Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал трепом угрозы главы Украины Владимира Зеленского. Слова руководителя республики в своем Telegram-канале приводит журналист Павел Зарубин.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди заявил, что Киев определил якобы «500 целей в Белоруссии» для нанесения ударов в случае нападения из соседней страны. Зеленский также неоднократно предупреждал о серьезных последствиях для Белоруссии в случае вступления страны в конфликт.

Лукашенко отреагировал на подобные угрозы словами «где-то курнул, где-то кольнул», призвав не относиться всерьез к такого рода высказываниям. Президент также заверил, что белорусских солдат на Украине «не было и не будет». Власти республики не хотят, чтобы их военные участвовали в боевых действиях на территории другой страны, констатировал он.

До этого Зеленский рассказывал, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение в Киевской и Черниговской областях. Политик также заявил, что подготовка идет и у границы с Житомирской и Ровенской областями.