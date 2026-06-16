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05:33, 16 июня 2026Наука и техника

Назван способ дожить до 120 лет

Глыбочко: Достичь продолжительности жизни в 120 лет поможет мониторинг здоровья
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Увеличение продолжительности жизни до 120 лет возможно при условии грамотной профилактики, регулярного наблюдения за показателями здоровья и ведения правильного образа жизни. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Петр Глыбочко.

«Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет – через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни», — подчеркнул Глыбочко.

Ректор отметил, что в России уже формируется культура здорового долголетия, в том числе благодаря инновационным технологиям. Метаболомный скрининг уже сегодня позволяет выявлять риски хронических заболеваний задолго до появления симптомов, а нейросети на ЭКГ видят угрозу сердечной недостаточности за три-пять лет.

До этого стало известно, что максимальное потребление кислорода может многое рассказать о состоянии организма и предполагаемой продолжительности жизни.

Ранее 102-летняя жительница Великобритании отпраздновала день рождения и раскрыла алкогольный секрет своего долголетия.

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