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Путешествия
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05:31, 16 июня 2026Путешествия

Россиянка описала жизнь пенсионеров в Европе фразой «у нас не будет так же»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Eastfenceimage / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Елена побывала в Европе и описала жизнь местных пенсионеров фразой «у нас не будет так же». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

К примеру, пожилые люди в европейских странах живут без огородов и дачных домов. Многие из них были бы рады иметь свой участок, однако для них это непозволительная роскошь, объяснила россиянка. Кроме того, местные пенсионеры активно занимаются спортом, в отличие от российских.

«У нас это невозможно, потому что инфраструктура для этого не создана, даже если делают велодорожки, то только для прогулок, не предполагается, что человек сел на велик в одной части города и доехал до другой без проблем», — отметила автор материала. Также их отличает привычка с молодых лет откладывать деньги, чтобы в старости позволить себе путешествия.

Ранее побывавшая в России француженка Габриэль пообщалась с тревел-блогершей Еленой и назвала ей главный недостаток местных мужчин. По мнению француженки, мужчины из РФ сдержанные и закрытые.

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