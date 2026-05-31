12:53, 31 мая 2026Спорт

Российская гимнастка выиграла чемпионат Европы

Российская гимнастка София Ильтерякова выиграла чемпионат Европы
Владислав Уткин
София Ильтерякова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская гимнастка София Ильтерякова выиграла чемпионат Европы в упражнениях с обручем. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Результат 15-летней россиянки составил 29,900 балла. Для Ильтеряковой это первая золотая медаль первенств континента в карьере.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в болгарском городе Варна с 27 по 31 мая. Российские спортсменки принимают в нем участие с флагом и гимном страны. Соответствующее решение было принято 24 мая Европейским гимнастическим союзом (European Gymnastics), неделей ранее аналогичное действие совершила Международная федерация гимнастики (World Gymnastics).

Ранее украинскую гимнастку Софию Краинскую застали за необычным действием, когда на церемонии награждения на чемпионате Европы художественной гимнастике в Варне начал звучать гимн России. Спортсменка надела наушники и закрыла глаза руками, это сняли на видео, оно опубликовано в Telegram-канале Федерации гимнастики России. Отмечается, что на соревновании Краинская в упражнении с лентой получила 25,750 балла, уступив россиянке Яне Заикиной, набравшей 26,000 баллов.

