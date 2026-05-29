03:00, 29 мая 2026Спорт

Украинскую гимнастку на ЧЕ застали за необычным действием во время звучания гимна России

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Федерация гимнастики России / Telegram

Украинскую гимнастку Софию Краинскую застали за необычным действием, когда на церемонии награждения на чемпионате Европы (ЧЕ) по художественной гимнастике в Варне начал звучать гимн России. Спортсменка надела наушники и закрыла глаза руками, это сняли на видео, оно опубликовано в Telegram-канале Федерации гимнастики России.

Отмечается, что на соревновании Краинская в упражнении с лентой получила 25,750 балла, успупив россиянке Яне Заикиной, набравшей 26,000 баллов.

На кадрах видно, что в момент награждения, когда включили российский гимн, украинская гимнастка достала из карманов наушники, опустила голову и прикрыла руками глаза.

