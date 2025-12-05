Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:11, 5 декабря 2025Спорт

Украинская спортсменка одним словом описала решившую выступать за Россию соотечественницу

Триатлонистка Елистратова назвала мразью решившую выступать за Россию Лыскун
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
София Лыскун

София Лыскун

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) одним словом описала решившую выступать за Россию соотечественницу Софию Лыскун, которая является чемпионкой Европы по прыжкам в воду.

Елистратова отметила, что хотела бы встретиться с Лыскун лично. «И тут вся моя вежливость и дипломатичность пошли бы прахом. Если выбрать одно слово — мразь», — написала спортсменка.

4 декабря олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предостерегла Лыскун. Россиянка заявила, что украинские власти могут предъявлять спортсменке претензии, так как тратили на нее бюджетные деньги.

Ранее Лыскун отказалась от украинского и приняла российское гражданство. По ее словам, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами. При этом первые два ее тренера были родом из Луганска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ваши девочки сейчас на даче, да?» Долина впервые публично высказалась о скандале с квартирой и заявила об угрозах своей семье

    Уровень контроля российских войск над Северском назвали

    УВЗ прокомментировал слова Путина о Т-90

    В работе интернета по всему миру произошел сбой

    Европа начала признавать необходимость Киева пойти на уступки

    Москвичи матом пожаловались на избиение и поплатились

    Перспективы замедления роста цен в России оценили

    Путин высказался о поставках топлива для Индии

    Производитель оперативной памяти уйдет с рынка

    Работу ВС России в зоне СВО оценили словами «научились воевать»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok