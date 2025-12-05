Украинская спортсменка одним словом описала решившую выступать за Россию соотечественницу

Триатлонистка Елистратова назвала мразью решившую выступать за Россию Лыскун

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) одним словом описала решившую выступать за Россию соотечественницу Софию Лыскун, которая является чемпионкой Европы по прыжкам в воду.

Елистратова отметила, что хотела бы встретиться с Лыскун лично. «И тут вся моя вежливость и дипломатичность пошли бы прахом. Если выбрать одно слово — мразь», — написала спортсменка.

4 декабря олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предостерегла Лыскун. Россиянка заявила, что украинские власти могут предъявлять спортсменке претензии, так как тратили на нее бюджетные деньги.

Ранее Лыскун отказалась от украинского и приняла российское гражданство. По ее словам, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами. При этом первые два ее тренера были родом из Луганска.