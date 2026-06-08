Зеленский рассказал об «очень позитивном» разговоре со спецпосланником Трампа

Зеленский сообщил, что провел очень позитивный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «очень позитивный» разговор со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Вашингтон за готовность работать максимально активно в ближайшие недели, чтобы «дать толчок дипломатии» для завершения конфликта на Украине.

По словам президента Украины, он проинформировал собеседников о имеющихся у Киева «данных о том, на что настроены в Москве». Подробности он не привел.

Ранее Зеленский заявил, что согласился бы на прекращение огня с фиксацией текущей линии фронта. Он назвал это самым быстрым способом остановить боевые действия.