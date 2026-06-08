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22:56, 8 июня 2026Мир

Во Франции словом «позор» отреагировали на участие украинских военных в параде в Париже

Филиппо назвал позором участие украинских пилотов в параде в Париже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал позором участие украинских пилотов в военном параде в Париже 14 июля по случаю Дня взятия Бастилии. Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

Филиппо прокомментировал сообщения о том, что два истребителя Mirage 2000 с украинскими и французскими пилотами будут сопровождать элитную пилотажную группу в воздухе во время парада.

«Какой позор — задействовать на параде армию [президента Украины Владимира] Зеленского, которая недавно прославляла нацистов!» — возмутился французский политик.

Ранее Филиппо заявил, что Европейский союз пытается ввязаться в войну с Россией без каких-либо оснований. По его мнению, в ближайшее время российско-украинский вопрос вновь войдет в повестку дня. Политик напомнил, что это уже началось в ФРГ, где канцлер Германии Фридрих Мерц, «словно безумец, пытается разжечь войну против РФ».

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