21:37, 24 мая 2026Мир

Во Франции испугались войны с Россией

Филиппо: Евросоюз пытается ввязаться в войну с Россией без каких-либо оснований
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Европейский союз (ЕС) пытается ввязаться в войну с Россией без каких-либо оснований. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его мнению, в ближайшее время российско-украинский вопрос вновь войдет в повестку дня. Филиппо напомнил, что это уже началось в ФРГ, где канцлер Германии Фридрих Мерц, «словно безумец, пытается разжечь войну против РФ». «[Президент Франции Эммануэль] Макрон наверняка захочет внести свою лепту и скоро обрушит на нас какую-нибудь безумную сенсацию», — обеспокоился он.

Политик также высказался об угрозе Франции со стороны РФ. «В свете всего этого, лишь одна фраза, которую нужно повторять повсюду: никакой российской угрозы Парижу нет! Настоящая угроза — это проевропейская политика!» — подчеркнул он.

Ранее Филиппо заявил, что война с Россией будет катастрофой для Евросоюза. Политик также призвал прекратить поддержку Украины.

