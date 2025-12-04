Журова предостерегла сменившую гражданство с украинского на российское чемпионку Европы

Депутат Журова: Украина может предъявлять Лыскун претензии за смену гражданства

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предостерегла чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лыскун, сменившую гражданство с украинского на российское. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что украинские власти могут предъявлять спортсменке претензии, так как тратили на нее бюджетные деньги. Она обратила внимание на то, что прыжки в воду — вид спорта, который обычно во всех странах поддерживается государством.

Ранее Лыскун отказалась от украинского и приняла российское гражданство. По ее словам, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами. При этом первые два ее тренера были родом из Луганска.

23-летняя Лыскун — чемпионка Европы 2018 года. Кроме того, в ее активе три серебра на континентальных первенствах, а также серебро чемпионата мира-2022. Она принимала участие в двух Олимпиадах.