Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:58, 4 декабря 2025Спорт

Журова предостерегла сменившую гражданство с украинского на российское чемпионку Европы

Депутат Журова: Украина может предъявлять Лыскун претензии за смену гражданства
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова предостерегла чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лыскун, сменившую гражданство с украинского на российское. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что украинские власти могут предъявлять спортсменке претензии, так как тратили на нее бюджетные деньги. Она обратила внимание на то, что прыжки в воду — вид спорта, который обычно во всех странах поддерживается государством.

Ранее Лыскун отказалась от украинского и приняла российское гражданство. По ее словам, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами. При этом первые два ее тренера были родом из Луганска.

23-летняя Лыскун — чемпионка Европы 2018 года. Кроме того, в ее активе три серебра на континентальных первенствах, а также серебро чемпионата мира-2022. Она принимала участие в двух Олимпиадах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    10-летнего россиянина госпитализировали после конкурса с лазером на дне рождения

    Путин отказался оценивать Трампа

    Путин высказался о позиции Трампа по Украине

    В России объяснили слова Трампа об ухудшении условий для Украины

    Отъезд продюсера «Ласкового мая» Разина в США объяснили в суде

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok