21:29, 20 сентября 2025Культура

Участница «Интервидения» из США не смогла принять участие в финале

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
ЦиклРоссия ждет «Интервидение»

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress

Певица и продюсер Vassy, которая должна была представлять на «Интервидении» Соединенные Штаты Америки, не смогла принять участие в финале. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что гражданка США и Австралии не смогла выступить «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

При этом отмечается, что Штаты остаются полноправными участниками конкурса и будут представлены в составе жюри.

Ранее стало известно, что глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прибыл на «Интервидение». Министр наблюдал за конкурсом из зала. Лавров находился в ложе для почетных гостей, для «Интервидения» он выбрал темно-синий костюм и белую рубашку без галстука.

    Обсудить

