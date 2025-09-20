Участница «Интервидения» из США не смогла принять участие в финале

Участница «Интервидения» из США Vassy не смогла принять участие в финале

Певица и продюсер Vassy, которая должна была представлять на «Интервидении» Соединенные Штаты Америки, не смогла принять участие в финале. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что гражданка США и Австралии не смогла выступить «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

При этом отмечается, что Штаты остаются полноправными участниками конкурса и будут представлены в составе жюри.

Ранее стало известно, что глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прибыл на «Интервидение». Министр наблюдал за конкурсом из зала. Лавров находился в ложе для почетных гостей, для «Интервидения» он выбрал темно-синий костюм и белую рубашку без галстука.