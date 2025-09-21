СSM: Смысл «Интервидения» заключается в защите многополярного мира и традиций

Идея «Интервидения» в противовес «Евровидению» состоит в защите многополярного мира и традиционных ценностей. Такое мнение выразил корреспондент американской газеты The Christian Science Monitor (CSM) Фред Вир.

«В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий были "мир и дружба", тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире», — пишет автор статьи.

Помимо этого, как считает Вир, стремление РФ сделать круг участников «Интервидения» более глобальным, чем на «Евровидении», может быть связано с возрастающей тенденцией на Западе запрещать российскую культуру под надуманными предлогами.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отправил свое видеообращение к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение». Глава государства еще раз назвал главные принципы, на которых построен музыкальный конкурс