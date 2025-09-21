Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:14, 21 сентября 2025Мир

В США порассуждали о смысле «Интервидения»

СSM: Смысл «Интервидения» заключается в защите многополярного мира и традиций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress

Идея «Интервидения» в противовес «Евровидению» состоит в защите многополярного мира и традиционных ценностей. Такое мнение выразил корреспондент американской газеты The Christian Science Monitor (CSM) Фред Вир.

«В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий были "мир и дружба", тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире», — пишет автор статьи.

Помимо этого, как считает Вир, стремление РФ сделать круг участников «Интервидения» более глобальным, чем на «Евровидении», может быть связано с возрастающей тенденцией на Западе запрещать российскую культуру под надуманными предлогами.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отправил свое видеообращение к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение». Глава государства еще раз назвал главные принципы, на которых построен музыкальный конкурс

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идти на Москву». Бывший президент Украины рассказал о своем видении победы в конфликте. Что ему ответили в России?

    В Британии назвали цель предстоящей встречи Трампа с Зеленским

    Отставной военный раскрыл неожиданный факт о колумбийских наемниках в ВСУ

    Трамп обратился к постпреду США при НАТО с просьбой насчет нефти из России

    В США высказались о смертной казни для предполагаемого убийцы соратника Трампа

    Истребители Великобритании пролетели над Польшей в рамках операции НАТО

    В США порассуждали о смысле «Интервидения»

    Осужденный за взятку чиновник отправился на СВО

    Россиянам рассказали о штрафах за сбор грибов

    Трамп высказался об инциденте с истребителями в Эстонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости