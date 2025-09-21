Певица из США впервые прокомментировала срыв выступления на «Интервидении»

Певица Vassy высказалась об отмене выступления на конкурсе «Интервидение»

Певица и продюсер Vassy прокомментировала отмену ее выступления в финале международного музыкального конкурса «Интервидение». Ее слова приводит StarHit.

Исполнительница рассказала, что получила большое количество сообщений со словами поддержки, подчеркнув, что это очень много для нее значит.

«Да, к сожалению, мне пришлось отказаться от участия из-за непредвиденных обстоятельств, но дайте мне, пожалуйста, день, и я вернусь к этому разговору», — сказала она.

Как отмечает издание, певица дала понять, что расстроена тем, что ей не удалось выступить на конкурсе.

Vassy должна была представлять США на «Интервидении», но не смогла принять участие в творческом состязании. Сообщалось, что это произошло «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».