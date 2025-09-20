Лавров отреагировал на неучастие певицы из США в «Интервидении»

Лавров: Организаторы «Интервидения» не гонятся за политическим эффектом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал неучастие австралийской певицы и продюсера Vassy в международном конкурсе «Интервидение». Его слова приводит РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что организаторы конкурса не гонятся за политическим эффектом, им важна реализация идентичности человека в свободных контактах.

«Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — сказал он.

Ранее стало известно, что Vassy, которая должна была представлять США на «Интервидении», не примет участие в финале конкурса. Сообщалось, что это связано с «независящим от организаторов и делегации США причинами, вызванными беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».