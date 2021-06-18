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Новый способ имитации богатства стал трендом среди молодежи

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Фото: Globallookpress.com

Молодое поколение придумало новый способ имитации богатства без высоких денежных затрат. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Издание сообщает о новом тренде: покупатели все чаще приобретают пакеты и коробки с логотипами модных домов, в частности, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Nike, Rolex, Tiffany, Diptyque, Saint Laurent и других. Потребители используют брендированную упаковку люксовых марок в качестве сумок для повышения социального статуса в обществе.

Согласно исследованию, проведенному финансовой компанией Money.co.uk, самыми востребованными товарами на сайте интернет-магазина eBay являются коробки от дорогих часов и дизайнерской обуви, а также бумажные пакеты именитых брендов. Так, например, стоимость чехла компании Rolex составляет 160 фунтов стерлингов (16 тысяч рублей), а упаковки Nike — 55 фунтов стерлингов (5513 рублей).

В то же время бумажные пакеты модного дома Louis Vuitton и ювелирного производителя Tiffany в среднем продаются на сайтах ретейлеров за 74 и 51 фунт стерлингов соответственно (7418 и 5112 рублей). Известно, что в марте 2021 года блогеры принялись создавать дешевые версии сумок Louis Vuitton с помощью брендированного пакета: юзеры помещали его в прозрачный пластик такой же формы, затем прикручивали к конструкции кожаные ручки.

Отмечается, что к подобной имитации молодежь приводит влияние инфлюэнсеров, таких как предпринимательница Кайли Дженнер, которые регулярно демонстрируют в соцсетях атрибуты роскошной жизни.

В сентябре 2020 года была раскрыта тайна фотографий девушек в роскошных самолетах. Блогерша с никнеймом @MaisonMelissa опубликовала коллаж с декорациями салона роскошного самолета. На фото изображены лакированный стол и белые кожаные кресла у иллюминатора. По ее словам, в студии проводят съемки многие инфлюэнсеры.

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