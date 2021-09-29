Facebook уличили в завлечении детей в социальные сети

Внутренние документы Facebook доказывают, что компания разрабатывала идеи по завлечению детей в социальные сети. Соответствующие отчеты изучили журналисты газеты The Wall Street Journal.

В статье WSJ указывается, что в документах прослеживаются планы привлечь на платформу детей в возрасте от 10 до 12 лет. Так, в бумагах за 2020 год, просмотренных изданием, детей назвали «ценной, но незадействованной аудиторией», а из презентаций от 2019 года следует, что компания рассматривала возможность использования «игровых дней» для привлечения детей на платформу. В частности, предлагалось задействовать приложение Messenger, чтобы дети использовали его для общения с друзьями.

В другом документе говорилось, что целью Facebook было «первенство в обмене сообщениями у детей США», что в случае успеха, согласно утверждениям, будет иметь «эффект победы над подростками». Внутренние отчеты также свидетельствуют и о том, что в компании переживали из-за проигрыша конкурирующим приложениям для социальных сетей Snapchat и TikTok, которые набирали популярность среди подростков.

Facebook сформировал команду для изучения подростков и поставил цель создать за три года больше продуктов для детей, также компания заказала стратегические документы о долгосрочных бизнес-возможностях, связанных с привлечением на платформу подростковой аудитории. Кроме того, в компании представили новый подход к разработке продуктов для детей. Вместо того, чтобы предлагать только два типа продуктов, рассчитанных на пользователей до 13 лет и старше, Facebook собирался адаптировать свои продукты к шести возрастным группам: взрослым, подросткам в возрасте от 16 лет, подросткам в возрасте от 13 до 15 лет, детям в возрасте от 10 до 12 лет, детям в возрасте от 5 до 9 лет и малышам в возрасте от нуля до четырех лет.

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Подход компании к завлечению детей в соцсети будет рассмотрен в ходе слушаний подкомитета Сената в четверг, 30 сентября. Ожидается, что будет изучено влияние платформы Facebook Instagram на психическое здоровье. Ранее законодатели ссылались на собственное исследование Facebook, которое указывало, что Instagram может оказывать негативное влияние на психическое здоровье подростков, особенно это касается девочек.

В понедельник, 27 сентября, глава Instagram Адам Моссери заявил, что компания приостановит разработку версии приложения для детей, часто называемой Instagram Kids. Он сказал, что компании нужно время, чтобы поговорить с экспертами и законодателями, прежде чем продолжить разработку приложения. Моссери также утверждал в ходе выступления, что несовершеннолетние пользователи лгали бы о своем возрасте, чтобы получить доступ к Instagram, если бы версия для детей младше 13 лет была недоступна.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении на восемь популярных интернет-площадок, в том числе в отношении Facebook.