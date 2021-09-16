Facebook заблокировал популярную достопримечательность из-за пошлого названия

Социальная сеть Facebook заблокировала все упоминания о туристической достопримечательности в графстве Норфолк, Великобритания, из-за ее пошлого названия. Об этом пишет The Sun.

Так, наименование популярного среди местных жителей и рыбаков водного канала Cockshoot Dyke теперь запрещено упоминать в Facebook, поскольку алгоритмы сети классифицируют его как грубое и разжигающее вражду словосочетание.

Стив Берджесс (Steve Burgess), администратор Facebook-сообщества Love the Norfolk Broads, отметил, что эта проблема возникла, когда один из участников написал, что он пришвартовал лодку на этом участке. В итоге публикация была оперативно удалена.

Причиной блокировки публикацией, по словам разработчиков Facebook, является «насилие и сексуальный контент». По мнению Берджесса, ирония заключается в том, что пользователи интернета видят действительно много непристойного и жестокого контента в социальных сетях, однако эти случаи остаются без внимания.

Ранее в августе россиянин пожаловался на абсурд при заселении в отель и обман туристов в Турции. Так, путешественника не хотели размещать с ребенком в одном номере. В турагентстве его предупредили, что «два одиноких мужчины» не могут бронировать совместный номер в отелях all inclusive из-за опасений неподобающего поведения.