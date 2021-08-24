Россиянин пожаловался на абсурд при заселении в отель и обман туристов в Турции

Российский турист отдохнул в недорогом турецком отеле и пожаловался на обман и абсурд во время заселения — его не хотели размещать вместе с ребенком в одном номере. Мнение мужчины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказал автор, он приехал на курорт вместе с 11-летним сыном. Из-за разницы в датах отпусков его супруга могла прилететь только на неделю позже. В турагентстве его предупредили, что «два одиноких мужчины» не могут бронировать совместный номер в отелях all inclusive из-за опасений неподобающего поведения.

Однако при покупке путевки туриста заверили, что на семейный отдых такие правила не распространяются. Тем не менее, по прибытии администраторы отказались заселять их в комнату.

«Около четырех часов мы пытались прояснить ситуацию и что-то доказать, но ничего не вышло. В итоге я не выдержал и оформил еще один номер на неделю», — возмутился путешественник.

В памятке, выданной постояльцу, запрет объяснялся попыткой «избежать негативных ситуаций», когда мужчины без сопровождения женщин перебарщивали с алкоголем и вели себя неадекватно.

Также россиянин пожаловался на обман во время экскурсии, в которую входила рыбалка, обед, купание, морское сафари с черепахами и дельфинами. «На деле за 2,5 часа мы не получили ничего», — добавил он.

Ранее в августе россиянка отдохнула в Турции и пожаловалась на менталитет соотечественников, которые начинали употреблять алкогольные напитки в 10 утра. «Мини-клуб развлекает детей с 10:00 до 17:00, а родители стараются "накутиться" до этого времени», — рассказала девушка.