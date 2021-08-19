Россиянка разочаровалась отдыхом в Турции и назвала курорт аналогом Крыма

Российская туристка, отдохнула на турецком курорте Чиралы в районе Кемер провинции Анталья и назвала его «аналогом поселков Крыма». Своим разочарованием от поездки девушка поделилась с «Рамблером».

Путешественница призналась, что решилась ехать на курорт, «вняв восторгам» в отзывах других туристов. Первым неприятным моментом для нее стала высокая стоимость жилья. Так, за одну ночь она отдала 11 тысяч рублей, хотя по ее словам, во время отдыха в Испании отель обошелся ей в шесть тысяч рублей в день.

Кроме того, ей не понравились пляжи курорта, а именно серый песок с камнями, неудобный вход в море и большие волны. Также туристку расстроила малолюдность Чиралы — россиянка отметила проблемы с едой и транспортной доступностью.

«В поселке делать абсолютно нечего: одна улица с тремя совковыми магазинами и ресторанами скорее для местных. Точно также раздражает дорога на пляж по пыльной дороге, где бы вы ни жили, все равно по ней придется идти», — добавила туристка.

По итогу путешественница осталась разочарована своим отдыхом. Единственным плюсом она назвала зеленую территорию отеля. По ее мнению, в поселке не стоит останавливаться даже на два-три дня.

«В сторону Фетхие столько красивых пляжей и мест, что тратить свое время и деньги на Чиралы — безумство», — считает россиянка.

Ранее в августе россиянка отдохнула на турецком курорте Кемер за 66 тысяч рублей и назвала поездку сплошным разочарованием. По словам туристки, за эти деньги она ожидала «достойный» отель, однако он оказался «ушатан в ноль». Сантехника и мебель в номерах были ветхие, так как ремонт проводился последний раз в 2013 году.