Россиянка отдохнула в Турции и назвала поездку сплошным разочарованием

Россиянка отдохнула на турецком курорте Кемер за 66 тысяч рублей и назвала поездку сплошным разочарованием. Впечатления женщины опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка пожаловалась на четырехчасовую задержку рейса, во время которой ей не предложили горячие напитки, а также на неудобный трансфер до отеля.

По словам путешественницы, за 66 тысяч рублей она ожидала «достойный» отель, однако он оказался «ушатан в ноль». Сантехника и мебель в номерах были ветхие, так как ремонт проводился последний раз в 2013 году.

«Мебель как будто провела в сыром подвале пять-семь лет, а потом ее достали и установили в номере, а для контраста застелили свежим бельем», — описала она ситуацию.

Также автор статьи возмутилась насчет высоких цен на экскурсии и услуги спа-салонов. По ее мнению, выгоднее самостоятельно арендовать автомобиль и исследовать окрестности.

«Гиды ничего нового тут не расскажут. Говорит много, делает мало. Помощи или ответов на вопросы — ноль, а вот предложений экскурсий, обмена валют и прочего — пожалуйста», — подчеркнула россиянка.

Тем не менее сам Кемер туристке понравился. Она отметила живописные виды на горы, обилие ресторанов и торговых центров, а также посоветовала посетить парк-музей Ерюк, где можно узнать о быте турецких кочевников.

Ранее в июле российская туристка отдохнула в Турции, заплатив 63 тысячи рублей за две недели за двоих, и посоветовала не строить больших ожиданий от бюджетных туров. Так, от отеля до пляжа девушке приходилось добираться на общественном транспорте, а питание в гостинице оказалось однообразным.