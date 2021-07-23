Россиянка побывала в Турции и опровергла миф о назойливости местных мужчин

Россиянка побывала в Турции и опровергла распространенный миф о том, что местные мужчины назойливо проявляют внимание к приезжим девушкам, а также рассказала об отношении жителей республики к русским. Об этом она написала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка отметила, что для того, чтобы «по-настоящему оценить, как местное население относится к русским», нужно приезжать в страну не пакетным путевкам, а «своим ходом». «То, как к нам относится персонал в отелях, в которых отдыхают русские туристы, — совсем не показатель», — считает автор блога.

Девушка объяснила, что иногда путешественники ведут себя грубо и неприлично — в связи с этим персонал отеля тоже «порой позволяет себе тоже некрасивое поведение». Россиянка призналась, что во время своего небольшого одиночного путешествия по стране она встречала только доброжелательное отношение турков.

По ее мнению, не только турки пристают к девушкам с просьбой познакомиться. Так, туристка рассказала, что «к женщинам проявляют не меньший интерес» и в России, Италии или Испании.

«Достаточно дать понять, что ты не заинтересована, и чаще всего вас оставят в покое. В любом случае, никакой опасности в Турции для женщин нет», — заверила путешественница. Тем не менее, автор блога призвала российских женщин не обольщаться и не принимать за попытки флирта «настойчивые призывы» продавцов на рынке, пляже или в кафе.

Ранее в июле россияне провели в Турции месяц и назвали три главных минуса курорта. Первое, на что обратили внимание туристы, — это отношение местных автомобилистов к пешеходам. По словам путешественников, в городе можно долго стоять у перехода и дожидаться, пока пропустят водители.

