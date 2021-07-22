Россияне провели в Турции месяц и назвали три главных минуса курорта

Россияне провели месяц на популярном турецком курорте и назвали три проблемы, способных омрачить отпуск. Их впечатления опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Отмечается, что несмотря на чистоту, живописные виды и природу, у Аланьи есть несколько минусов. Первое, на что обратили внимание авторы статьи, это отношение местных автомобилистов к пешеходам. По их словам, в городе можно долго стоять у перехода и дожидаться, пока пропустят водители.

«В основном останавливаются иностранцы и девушки турчанки, у мужчин культура вождения отстутсвует», — отметили путешестенники.

Во-вторых, они возмутились бестактностью со стороны продавцов в магазинах, которые зачастую игнорируют отдыхающих и пропускают своих знакомых без очереди.

В заключение россияне рассказали о местных жителях, которые делают всем замечания из-за отсутствия средств защиты на улице. По их словам, через 20 метров этих же людей можно заметить курящими без масок.

«Ты спрашиваешь его, почему он снял маску. На что он отвечает, что если хочешь покурить, то это не считается. Бред какой-то», — добавили они.

Ранее в июле россиянка бюджетно отдохнула в Турции за 63 тысячи рублей и призвала не строить больших ожиданий насчет дешевых путевок. Так, девушка пожаловалась на длительную пересадку в аэропорту, неудобное расположение отеля вдали от города и «простоватое» питание. В итоге четырехзвездочную гостиницу она оценила как «твердую трешку».

