Названы самые популярные среди россиян курорты Турции

Самым популярным для путешествий регионом Турции среди россиян названа Анталья. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что по общему объему продаж курортов провинции Анталья первое место занимает Аланья, поскольку туры туда обходятся дешевле, чем в другие города республики. На второй строчке — Кемер и Сиде, а далее следует Белек и сама Анталья.

Среди других мест, куда соотечественники больше всего покупают путевки, эксперты назвали Бодрум, Фетхие и Мармарис. Туда направляется отдыхать каждый десятый турист из России. Каждый двадцатый путешественник едет в Стамбул и выбирает экскурсионные туры в Каппадокию и Месопотамию.

В августе Турцию, ОАЭ и Абхазию назвали самыми востребованными зарубежными направлениями среди россиян в 2021 году. По данным пограничной службы ФСБ России, всего в период с 1 января по 30 июня зафиксировано 6,7 миллиона выездов за границу, среди которых путешествия за рубеж с целью туризма составили около четверти всех поездок.