Россияне массово устремились в три страны в 2021 году

В первом полугодии 2021 года Турция, ОАЭ и Абхазия стали самыми популярными среди россиян

Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Абхазия стали самыми востребованными зарубежными направлениями среди российских туристов в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным пограничной службы ФСБ России, всего в период с 1 января по 30 июня зафиксировано 6,7 миллиона выездов за границу, среди которых путешествия за рубеж с целью туризма составили около четверти всех поездок.

Так, в тройку лидеров стран вошли Турция (806,2 тысячи визитов), Абхазия (400 тысяч) и ОАЭ — туда массово устремились 294,4 тысячи россиян.

Кроме того, многие выбрали для отдыха Кипр (172,6 тысячи путешественников), Египет (115,5 тысячи) и Мальдивы (91,9 тысячи). Меньшей популярностью пользовались Танзания, Куба, Сербия и Греция.

Ранее в августе стало известно, что россияне интересуются путевками в Грецию вопреки бушующим в стране пожарам. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, пламя почти не подобралось к местам отдыха туристов, а на высокий спрос повлияло увеличение количества рейсов на курорты.