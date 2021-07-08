Россияне повально начали искать авиабилеты в один город страны

Россияне повально заинтересовались поиском авиабилетов в один город страны. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, россияне начали активно искать авиабилеты в Южно-Сахалинск — количество поисковых запросов за первые семь дней июля увеличилось в полтора раза по сравнению со средними показателями в июне.

Кроме того, спрос жителей Москвы по данному направлению возрос более чем на 60 процентов. Отмечалось, что туристы стали больше интересоваться дальневосточным регионом и, в частности, экотуризмом благодаря доступности перелетов — 4 июля на Сахалин были запущены первые чартеры.

Ранее в июле россиянам назвали зарубежные направления для отдыха за 15 тысяч рублей. Отмечалось, что в ближайшие дни в Турцию можно улететь вдвоем, заплатив за путешествие 30 тысяч рублей — стоимость поездки по системе «все включено» начинается от 30-35 тысяч на двоих.