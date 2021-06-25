Россияне массово расхотели лететь отдыхать в Краснодарский край

Россияне начали массово отказываться от отдыха в Краснодарском крае из-за решения властей принимать только привитых туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), продажи путевок на российский юг с заездами на июль упали за последние сутки на 30 процентов, с заездами в августе — на 80 процентов.

Уточняется, что многие путешественники расхотели ехать в Краснодарский край из-за нехватки времени на тестирование и вакцинацию.

В частности, такая ситуация наблюдается в Геленджике — туристы повально аннулируют бронирования в местных отелях, о чем заявила председатель ассоциации «Содействие в развитии курорта Геленджика» Мария Ачкурина.

«Не буду называть конкретные объекты. Скажу, что поступают обращения от представителей бизнеса, как им поступать... Люди звонят уже и снимают бронирования», — добавила председатель.

Ранее, 24 июня власти Краснодарского края приняли решение закрыть местные курорты для непривитых россиян с 1 августа. Исключение будет сделано только для туристов, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации. С 1 июля заселяться в гостиницы и пансионаты можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации.