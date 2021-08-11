Названы главные преимущества турецких курортов над российскими

Организация отдыха по системе «все включено» на отечественных курортах уступает отелям Турции по цене и качеству. Главные преимущества гостиниц в Турции над российскими в интервью «Комсомольской правде» назвали эксперты туристической отрасли.

По мнению общественного представителя Агентства стратегических инициатив по направлению «Туризм» Ивана Кукарцева, российские направления уступают турецким из-за несогласованности всех участников цепочки туристических услуг, а также из-за желания отельеров заработать «быстро и много».

Еще одним преимуществом турецких курортов эксперты назвали качество и количество еды на шведских столах. По словам председателя правления конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрия Янина, российские отельеры не могут обеспечить такое же разнообразие блюд из-за более высокой стоимости продуктов.

«Что уж тут скрывать, россияне любят в отпуске хорошо покушать. И не манной каши, а того, что не растет у них в регионе и что не так-то просто купить по приемлемой цене в ближайшем супермаркете. И чтобы можно было всего этого навалить на тарелку до отвала», — прокомментировал Янин.

Помимо прочего, отдыхающих на отечественных курортах могут «раскручивать» на дополнительные услуги, которые не входят в стоимость проживания. Например, платная парковка на территории отеля для постояльцев. Кроме того, основатель онлайн-тревел агентства Kpibilet.ru Сергей Пирожников отметил, что курортный сезон в России значительно короче. Крым принимает туристов с середины июня по конец сентября, а Турция — с апреля по октябрь.

Последним пунктом один из отельеров считает рискованность ведения бизнеса в России. Предприниматель напомнил, что в Турции действует закон о поощрении туризма. Например, для желающих строить и развивать гостиничную сферу в Кемере государство предоставило бесплатную аренду земли на 49 лет, льготные кредиты, сниженные тарифы на электричество, воду и газ, а также отменило ряд налогов.

«Конечно, мы будем задирать цены, пока не все зарубежные моря доступны и люди едут к нам. Потому что мы живем сегодняшним днем», — оправдался собеседник издания.

Ранее в августе сообщалось, что Россия, Египет и Греция вошли в список восьми лучших туристических направлений для путешествий осенью. Как отметили эксперты, бархатный сезон на курортах Краснодарского края и Крыма прекрасно подходит для пляжного отдыха, поскольку море еще не остыло, а дневная температура не поднимается выше 30 градусов.