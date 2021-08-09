Названы самые желанные направления у россиян для путешествий

Россияне назвали самым желанным направлением для путешествий собственную страну. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на совместное исследование с мессенджером Viber.

Согласно опросу, чаще всего соотечественники интересуются Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Байкалом. В тройку лидеров попали также Италия и Франция.

Кроме того, 61 процент опрошенных россиян считают, что путешествовать в настоящее время опасно, и не планируют никуда ехать. При этом 31 процент респондентов будут смотреть и решать по обстановке, а восемь процентов планируют отправиться в ближайшее время в поездку.

На вопрос о факторах, влияющих на выбор мест для отдыха, мнения участников исследования разделились. 33 процента опрошенных выбирают курорт исходя из его безопасности, 28 процентов — по удаленности от моря, 18 процентов обращают внимание на возможность въезда для непривитых туристов, 16 процентов — на стоимость авиабилетов. И только пять процентов респондентов смотрят на количество заболевших COVID-19 в регионе.

Ранее в июле эксперты назвали самые желанные зарубежные направления летнего сезона 2021 года среди россиян. По мнению специалистов, чаще всего туристы интересуются авиабилетами по маршруту Москва — Ереван, на них приходится около 5,7 процента запросов. Второе место занял перелет Москва — Кишинев, этот маршрут интересует 3,5 процента клиентов сервиса. Тройку лидеров замыкает Москва — Ташкент с долей 3,1 процента от общего числа запросов.

