Туроператор назвал россиянам пять направлений с «антиковидной демократией»

Туроператор «Алеан» назвал топ-5 российских направлений, которые не вводили жестких ограничений для туристов в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора.

«Пока в одних регионах туристы стараются адаптироваться к новой туристической реальности — предъявлении сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител не только при заселении, но и даже при посещении музеев и экскурсий, — в других царит настоящая антиковидная демократия», — отмечается в сообщении.

В регионах, перечисленных компанией, действуют коронавирусные ограничения, в том числе масочно-перчаточный режим, заполняемость залов на мероприятиях не более 75 процентов, запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек и ограничения на работу заведений общепита в ночное время.

Так, туроператор перечислил Татарстан, Урал (Екатеринбург и Свердловская область), Челябинскую область, Тулу и Северный Кавказ среди регионов с демократичными антиковидными мерами. Отмечается, что в Челябинской области, помимо прочего, действует запрет на курение кальянов в заведениях общепита. Одни из самых быстрорастущих туристических направлений — Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария.

7 августа стало известно, что стоимость туров из России в Турцию упала на 5,5 процентов по сравнению с июнем. Кроме того, на 4,1 процента подешевели и туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что цены на отдых в Краснодарском крае в среднем упали на 10 процентов после введения коронавирусных ограничений в регионе. Всего из-за новых правил заселения в отели край может за эти два месяца потерять не менее 1,6 миллиона туристов.