Стоимость туров в Турцию упала

Стоимость туров из России в Турцию упала на 5,5 процентов по сравнению с июнем. Об этом сообщает Росстат, передает агентство «Прайм».

Кроме того, на 4,1 процента подешевели и туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Стоимость проживания в гостиницах одной-пяти звезд, мотелях и хостелах снизилась на 1,5–11,4 процентов, сообщили в ведомстве. Цены на услуги зарубежного туризма в июле снизились на 1,3 процента в месячном выражении. При этом по сравнению с июнем прошлого года они выросли на 5,4 процента, добавили там.

Проживание в российских хостелах и гостиницах с одной звездой подешевело на 1,5 процента, в двухзвездочных — на 2,7 процента, четырех- и пятизвездочных — на 4 процента. По сравнению с июнем стоимость услуг гостиниц и прочих мест проживания в июле уменьшилась на 4,97 процента. При этом стоимость санаторно-оздоровительных услуг в июле увеличились на 2,2 процента по сравнению с прошлым месяцем. Рост цен по сравнению с июнем 2020 года составил 5,49 процента, а по сравнению с началом этого года — 15,63 процента.

Ранее сообщалось, что цены на отдых в Краснодарском крае в среднем упали на 10 процентов после введения коронавирусных ограничений в регионе. Всего из-за новых правил заселения в отели край может за эти два месяца потерять не менее 1,6 миллиона туристов.