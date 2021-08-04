Стало известно о снижении цен на отдых в Краснодарском крае. Стоимость размещения в отелях курорта в среднем упала на 10 процентов после введения коронавирусных ограничений в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает портал «Интерфакс-Туризм».

«Туроператоры ожидают падения потока в августе не менее чем на 30 процентов, а в сентябре — на 50 процентов к 2019 году. Всего из-за новых правил заселения в отели край может за эти два месяца потерять не менее 1,6 миллиона туристов», — рассказала Тюрина и добавила, что после объявления о новых ограничениях начались массовые отказы от забронированных путевок и туроператоры оказались в неконкурентных условиях.

По словам пресс-секретаря РСТ, продажи туров на август в Сочи отстают от показателей доковидного 2019 года на 44 процента, а предоставление отельерами различных скидок не помогает, поскольку туристы не хотят вакцинироваться ради поездки в Краснодарский край или прививаться непосредственно на отдыхе.

Также Тюрина отметила, что на снижение спроса на туры в Краснодарский край повлияло и возобновление авиасообщения с Турцией.

«По оценкам туроператоров, недозагрузка отелей в Краснодарском крае в августе составляет 20-25 процентов. Отели из-за этого уже снизили цены на 10-20 процентов, многие предлагают спецпредложения для семей — скидки на размещение детей достигают 50 процентов», — добавила специалист.

Ранее в июле член Общественного совета при Министерстве транспорта России Алексей Волков назвал условия снижения цен на отдых в Крыму. По мнению эксперта, на ситуацию могут повлиять только форс-мажорные обстоятельства, такие как стихийные бедствия или открытие всех границ — это создаст конкуренцию и, как следствие, приведет к снижению цен.