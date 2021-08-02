Эксперт назвал условия снижения цен на отдых в Крыму

Цены на отдых в Крыму могут снизиться вследствие форс-мажорных обстоятельств. Такие условия назвал член Общественного совета при Министерстве транспорта России Алексей Волков в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, высокая стоимость отдыха на черноморском побережье, в том числе и в Крыму, обусловлена отсутствием регулирования со стороны государства. Волков считает, что владельцы гостиниц поднимают цены, чтобы заработать «здесь и сейчас» в условиях коронавирусных ограничений, а также компенсировать прошлогодние убытки.

«Никакого регулирования цен нет. Только осознанность отельеров. Когда есть высокий спрос и поток не меняется, отели повышают цены до предела», — заявил специалист.

По мнению Волкова, на ситуацию могут повлиять только форс-мажорные обстоятельства, такие как стихийные бедствия или открытие всех границ — это создаст конкуренцию и как следствие приведет к снижению цен.

Тем не менее собеседник агентства выразил надежду, что национальный проект по созданию инфраструктуры и объектов размещения в Крыму, который будет реализован в пятилетней перспективе, сможет изменить сложившиеся обстоятельства.

«Надеемся, что эта инфраструктура привлечет крупных инвесторов, что позволит создать такие условия, что цена будет регулироваться внутри самого Крыма», — добавил спикер.

Ранее в июле были названы самые недорогие направления для путешествий на выходных в последнем месяце лета. В августе отправиться в короткую поездку дешевле всего в Брянск — возвратный билет с отправлением из Москвы обойдется в три тысячи рублей.

