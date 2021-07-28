Ростуризм сообщил о продлении продажи туров по России с кешбэком на месяц

Ростуризм принял решение о продлении текущего окна продаж туров по России с кешбэком до 31 августа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас идет очередной этап программы туристического кешбэка. Напомню, что туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации», — заявила руководитель ведомства Зарина Догузова, напомнив, что, согласно правилам действующей программы, отдыхающим возвращается до 20 процентов кэшбэка от общей стоимости поездки.

Кроме того, глава Ростуризма отметила, что решение о продлении текущего этапа продаж туров по Росси еще на один месяц было принято правительством в связи с популярностью программы. По словам Догузовой, с момента запуска системы кэшбэка, ей воспользовалось более двух миллионов россиян.

Ранее руководитель ведомства попросила губернатора Краснодарского края смягчить ограничения на курортах региона. По ее мнению, необходимо разрешить заселяться отдыхающим в отели и гостиницы при предъявлении отрицательного теста на коронавирус.