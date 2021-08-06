В Черногории ввели новые ограничения для туристов

Власти Черногории усилили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и ввели новые ограничения для отдыхающих. Об сообщает информационный портал «Турпром» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Теперь, чтобы попасть в заведения общественного питания и ночные клубы, туристы, в том числе из России, должны предъявить один из четырех документов на выбор: сертификат о вакцинации против коронавируса, справку с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до посещения заведения, ПЦР-тест на COVID-19 или документ, подтверждающий, что путешественник переболел коронавирусом в последние 180 дней.

Отмечается, что предъявить документы можно в распечатанном или электронном виде. Исключение сделано только для детей до 18 лет, которые освобождены от этой процедуры. Новые карантинные меры будут действовать в республике до 20 августа.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины ужесточил правила въезда для граждан, прибывающих из России и Индии, — для них введен режим 14-дневной самоизоляции, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы. Отмечается, что новые требования направлены на снижение распространения вируса на территории страны.