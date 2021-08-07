В Крыму понадеялись побить установленный рекорд по числу туристов

Власти Крыма надеются принять у себя по итогам этого года более 7,5 миллионов туристов, передает РИА Новости слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

По его словам, на данный момент с начала года полуостров уже принял более пяти миллионов туристов. «Думаю, что, скорее всего, мы семи миллионов достигнем осенью. И выйдем за эти границы, приняв 7,5 миллионов туристов по итогам года», — сказал Волченко.

Министр отметил существенный рост поступлений налогов в первой половине года от сферы туризма, и подчеркнул, что при этом на полуострове есть «строгое соблюдение требований Роспотребнадзора в связи с коронавирусной инфекцией».

Агентство указывает, что при превышении отметки в 7,5 миллиона человек полуостров побъет рекорд, установленный в 2019 году.

В начале августа сообщалось, что только за июнь и июль Крым принял больше трех миллионов отдыхающих, что в два раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Большинство путешественников (60 процентов) прибыли на курорты по Крымскому мосту на личном автомобиле.

