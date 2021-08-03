Крым принял пять миллионов туристов за первые семь месяцев 2021 года

За первые семь месяцев 2021 года туристический поток в Крым составил пять миллионов человек — это превышает показатели доковидного 2019 года на четверть. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, только за июнь и июль полуостров принял больше трех миллионов отдыхающих, что в два раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Отмечается, что большинство путешественников (60 процентов) прибыли на курорты по Крымскому мосту на личном автомобиле. 32 процента туристов предпочли прилететь на полуостров на самолете, а 8 процентов — приехать на поезде.

В июле общая вместимость отелей и санаториев Крыма составила 155 тысяч мест, средняя загрузка объектов размещения превысила 82 процента, а в некоторых регионах и вовсе достигла 90-95 процентов.

Ранее в июле в Крыму утвердили автомаршрут по природному парку у горы Клементьева. Дорога протяженностью 8,4 километра начинается около населенного пункта Насыпное и заканчивается на вершине горы Коклюк, где располагается смотровая площадка с видом на горный массив Карадаг.