В Крыму утвердили автомаршрут по природному парку у горы Клементьева

Министерство экологии и природы Крыма утвердило экскурсионный экологический маршрут, который проходит по территории природного парка регионального значения «Узун-Сырт, гора Клементьева». Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, маршрут протяженностью 8,4 километра начинается у склона горы Клементьева близ населенного пункта Насыпное и проходит по дороге общего пользования и частично по исторически сложившимся грунтовым дорогам. Заканчивается он на вершине горы Коклюк, где располагается смотровая площадка с видом на горный массив Карадаг. По нему установлены знаки туристической навигации.

В министерстве пояснили, что утверждение данного маршрута позволило разрешить противоречие между природоохранным статусом территории и интересами спортсменов, приезжающих в Центр воздухоплавания на горе Клементьева. Так, с одной стороны, удастся минимизировать воздействие транспортной нагрузки на территорию и предотвратить разрастание сети дорожек вглубь парка, а с другой — создать условия для работы летных школ.