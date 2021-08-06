Глава Роспотребнадзора призвала россиян «не расслабляться» на курортах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала российских туристов «не расслабляться» на курортах и соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Так, глава ведомства назвала ситуацию на российских курортах «не безоблачной» и напомнила о важности ношения средств защиты.

«Даже в отпускном периоде расслабляться нельзя, потому, что вирус не дремлет», — заявила она.

Попова также добавила, что в настоящий момент более 80 процентов сотрудников отелей и санаториев Краснодарского края прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее, 1 августа, на Кубани ужесточили правила заселения в гостиницы. Так, россияне будут обязаны предъявить либо отрицательный ПЦР-тест вместе с медотводом от прививки, либо справку о перенесенном коронавирусе, при этом со дня выздоровления должно пройти меньше полугода, либо сертификат о вакцинации или прохождении ее первого этапа.